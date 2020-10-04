Haber Giriş: Kaynak: İHA
Mardin'de elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde, Selamettin Öztemel'e ait evin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Ev sahibi Selamettin Öztemel, alevleri fark etmesinin ardından evdekileri dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Mardin yangın elektrik kontağıSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 14:20
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