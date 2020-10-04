Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da 96 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Karadere Mahallesi Gavurağılı mevkii açıklarında, çok sayıda kişinin bulunduğu tekneyi durdurdu.
Kontrolde, 26 Afganistan, 33 Suriye, 24 Irak, 8 Somali, 3 İran ve 2 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, işlemlerinin yapılması için Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Organizatörlerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Etiketler: Muğla düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleriSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 13:51
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