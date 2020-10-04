Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Motosikletle tehlikeli hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 200 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosiklet kullanırken tehlikeli hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Taşlıyazı köyü yakınlarında motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan kişiyi durdurdu.
Ekipler, sürücü M.D'ye ehliyetsiz araç kullandığı, kask takmadığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve sigorta işlemlerinin bulunmadığı gerekçesiyle toplamda, 7 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.
Ekipler ayrıca eksikleri bulunan motosikleti de trafikten men etti.
Etiketler: Adıyaman motosiklet kaskSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 13:59
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