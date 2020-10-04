Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Taşlıyazı köyü yakınlarında motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan kişiyi durdurdu.

Ekipler, sürücü M.D'ye ehliyetsiz araç kullandığı, kask takmadığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve sigorta işlemlerinin bulunmadığı gerekçesiyle toplamda, 7 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca eksikleri bulunan motosikleti de trafikten men etti.