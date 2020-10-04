Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 8,3 kilogram esrar, 7 bin 100 uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 120 lira ve 520 doların ele geçirildiği kaydedildi.