Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkent'te zehir tacirlerine operasyonda 3 tutuklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 8,3 kilogram esrar, 7 bin 100 uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 120 lira ve 520 doların ele geçirildiği kaydedildi.
Etiketler: ankara uyuşturucu operasyonlarıSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 14:54
Son Haberler
- 16:29
- 16:31
- 16:16
- 16:02
- 15:46
Sıradaki Haber
Mardin'de elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz