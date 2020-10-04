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MSB'den Hayvanları Koruma Günü mesajı: Dünya sizinle güzel
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Mesajda "Gemilerimizle birlikte seyir yapan mavi suların efendileri, dünya sizinle güzel" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi Vatan nöbetimizde her daim bizlere yoldaşlık eden, yol gösterircesine gemilerimizle birlikte seyir yapan mavi suların efendileri, dünya sizinle güzel" ifadesi yer aldı.
Paylaşımda, askeri gemilerle yol alan yunusların yer aldığı fotoğraflara da yer verildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
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