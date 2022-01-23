Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren kar, bazı bölgelerde trafiği aksatıyor.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapandı.
Görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa Diyarbakır Kar Yağışı Ulaşım
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