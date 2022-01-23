Asya, Azra, Ada Çalık. Aynı amaç için mücadele ediyor. Takımları için ter döküyorlar.

Onlar, Torbalı Belediyespor basketbol takımının 12 yaşındaki tek yumurta üçüz pivotları. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ökmen sporculardan memnun olduklarını belirtti.

"Üçüzlerimiz yaklaşık iki yıldır bizimle birlikteler son derece azimle ve devamlılıkla geldiler hiçbir antrenmanı kaçırmadılar biz kendilerinden çok memnunuz."

Başarıları kadar üçüzlerin benzerliği de maç anında önemli taktik hamle oluyor.

Ada Çalık 4 yıldır berabere oynadıklarını söyledi.

"Baskete başladık, 4 yıldır da beraber oynuyoruz çok da üçümüzde ilerledik. Rakipler birimizi geçse diğerine paslıyoruz. Numaralarımızı da ona göre seçtik bizi ayırt edemesinler daha da karıştırılsın diye."

Asya Çalık gelecek planlarının da ortak olduğunu ifade etti.

"Aynı sınıftayız, aynı takımdayız, aynı evdeyiz, aynı odadayız, birbirimizi çok seviyoruz hiç ayrılmak istemiyoruz. Biz üçümüz de milli takımda oynamak istiyoruz, inşallah milli takımda da beraber olabiliriz, onun haricinde doktor olmak istiyorum. Hayallerimizde aynı."

Takım kaptanlığını da dönüşümlü yapan kardeşlerin en büyük hayali ise milli takımda oynamak.