Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece başlayan yangı, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonunda kontrol altına alınabildi.

Can kaybı yaşanmayan ve elektrik kontağı nedeniyle başladığı tahmin edilen yangında, tribünlerin önemli bir kısmı ile saha zemini büyük zarar gördü.

İtfaiye ekiplerine yangına kısa sürede müdahale ettikleri için teşekkür eden kulübün güvenlik direktörü Steve Sutton, öncelikle statta zarar tespit çalışmalarının yapılacağını ve onarım için uzun bir süre gerekeceğini vurguladı.

Bu sezon ligde, özellikle son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, 21 maçta topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

Considerable damage has been caused by a fire in the Billy Wright Stand at Molineux.



Thank you to the excellent @WestMidsFire for their prompt response and assistance in controlling the blaze.