Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'dan savunmaya takviye
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Gaston Campi'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Campi'nin sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşıldı.
"Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Gaston Campi, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.
Transfer | Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca’da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 23, 2022
Gaston Campi’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/jVaI4PbZhq
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri
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