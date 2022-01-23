Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 36'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 22 puana ulaştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçın kazananı 2-0'lık skorla Atakaş Hatayspor olmuştu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada sol kanattan Riberio'nun kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Kahraba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere gitti.

21. dakikada Alper Potuk'un soldan kullandığı korner sonrası ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Lobjanidze'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Diouf'a gelen topa kaleci Tarık Çetin uzanarak sahip oldu.

66. dakikada Lobjanidze'nin orta olarak kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Riberio'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

74. dakikada ceza sahası dışından Sabo'nun sert vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

83. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Lobjanidze'nin sert şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

90+3. dakikada topla ceza sahasına giren Lobjanidze'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Sackey, Burak Öksüz, Lobjanidze, Riberio, Diouf, Saint Louis, Kahraba (Dk. 46 Kamara)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Baiano, Selim Ay, Holmen, Boldrin (Dk. 46 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Dokovic), Pohjanpalo (Dk. 46 Boyd), Deniz Hümmet (Dk. 88 Yala), Alper Potuk (Dk. 82 Umar)

Sarı kart: Dk. 65 Holmen (Çaykur Rizespor) Dk. 84 Onur Ergün, Dk. 90+3 Riberio, 90+5 Adekugbe (Atakaş Hatayspor)