Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetti.

Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fraport TAV Antalyaspor puanını 24, Gaziantep FK ise 32 puana yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

29. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Bünyamin Balcı ile yaptığı kısa paslaşmayla ceza sahasına giren Wright'ın sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle önledi. Dönen topu konuk ekibin savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

30. dakikada Doğukan Sinik'in yerden pasında penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Fredy'nin bekletmeden vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

37. dakikada Maxim'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

65. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+5 dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasına ceza sahasında bekletmeden vuran Kitsiou'nun sert şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 66 Poli), Fernando, Admir Mehmedi (Dk. 66 Crivelli), Fredy (Dk. 84 Ghacha), Doğukan Sinik, Wright (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hamza Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 79 Borven), Kitsiou, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp (Dk. 67 Merkel), Figueiredo, Maxim (Dk 90+2 Messaoudi)

Sarı kart: Dk. 72 Crivelli, Dk. 89 Fernando, Dk. 90+5 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Djilobodji (Gaziantep FK)

Antalyaspor tarafı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in yerine basın toplantısına katılan Fraport TAV Antalyaspor'un kaleci antrenörü Murat Öztürk, ligdeki konumları nedeniyle çok değerli bir maçtan galibiyet alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, karşılaşmaya çok ciddi hazırlandıklarını ifade etti.

"Başlama vuruşuyla beraber topa sahip olan taraf bizdik. Top daha çok bizde kaldı. Pozisyon bulmaya başladık. İkinci yarının 60. dakikasından sonra hücum geçişlerinde kaybettiğimiz toplar nedeniyle ciddi pozisyonlar verdik. Bu aslında kazanmayı ne kadar çok isteyen bir oyuncu grubu olduğunu gösteriyor. Böyle kritik zamanlarda bir puanın ne kadar kritik olduğunu tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim."

Oyuncularının ileriki haftalara yansıyacak oyun anlamında zaman zaman iyi görüntüler verdiğine dikkati çeken Öztürk,"Bu zamanların süresini biraz daha uzatırsak skorda kendiliğinden gelecektir." ifadesini kullandı.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle basın toplantısına katılan Gaziantep FK'nın yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı, oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Yozgatlı, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, özellikle ilk 20 dakikada Antalyaspor'un daha atak oynadığını dile getirdi. Yozgatlı, oyuncularının iyi oynadıklarını, savaştıklarını dile getirdi.

"Güzel, keyifli bir maç oldu. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz. O dakikadan sonra maça ağırlığımızı koyduk. Daha çok gol pozisyonuna girdik. Son dakikalarda verilmeyen bir penaltı vardı. Kaybetmektense bir puan almak iyidir. Daha net gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.