Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada kendi kalesine Yasir Subaşı, 36. dakikada Umut Bozok ile 53. dakikada Ahmet Engin filelerle buluşturdu.

Yukatel Kayserispor'un tek golünü ise 12. dakikada Mario Gavranovic kaydetti.

Bu sonuçla üst üste beşinci galibiyetini alan Kasımpaşa, 27 puana yükseldi. 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Yukatel Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Ani gelişen atakta topu kendi yarı sahasında kontrol eden ve bir süre süren Abdulkadir Parmak, pasını Gavranovic'e verdi. İsviçreli oyuncu, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına yönelen Mustafa Pektemek'e aktardı. Mustafa'nın pasında tekrar topun sahibi olan Gavranovic'in ceza sahasına girmeden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 14. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kale alanına ortasında Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

GOL - 36. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Sol kanattaki Evren Eren Elmalı'nın uzun pasında Uğur Demirok'un dokunamadığı topu önünde bulan Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra pasını Umut Bozok'a verdi. Umut, penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan ve çıkışını sürdüren Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkardı. Ligde 6 maç sonra mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

GOL - 52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Emin Engin'in ceza yayı içinden yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti. 3-1

81. dakikada gelişen Kayserispor atağında Bertolacci'nin ceza yayı üzerinden çıkardığı şutta savunmadan seken top üst direkten döndü.

83. dakikada lacivert-beyazlı takımın Mortadha ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Doğucan Haspolat'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mortadha'nın sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR odasının uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Doğucan'ın Abdulkadir Parmak'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Mortadha (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 67 Fall), Umut Bozok (Dk. 90+6 Varga)

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 46 Cardoso), Emrah Başsan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Abdulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Mustafa Pektemek (Dk. 55 Bertolacci), Gavranovic (Dk. 87 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 12 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 36 Umut Bozok, Dk. 52 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 39 Donk, Dk. 88 Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

Ümit Şengül: Ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, 5'te 5 yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ümit Şengül, Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaları adına mutlaka kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını aktardı.

"Kupayı da sayarsak üst üste 6. galibiyetimizi aldık. Bu oyuncular inanılmaz mücadele ediyor. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp, ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hikmet Karaman: Büyük hatalar yaptık

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

"Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyonla ilk golü bulduk. Ancak çok basit goller yedik. Devre arasına 2-1 geride girdik. İkinci yarının başında 2 net pozisyonumuz var. Maçın 2-2'ye gelmesi gerekirken, Mustafa Pektemek'in burnunun kırılması büyük şanssızlık. Mustafa dışarıdayken 3. golü yedik. 3-1'den sonra arkada boşluklar veriyorsunuz. Buna rağmen son 10 dakikada yakaladığımız 4-5 pozisyonla maçı daha heyecanlı hale getirebilirdik. Büyük hatalar yaptık. Bu hataların sonucunda istemediğimiz goller yedik."

VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer ettikleri Andrea Bertolacci'nin tam hazır olduğunda takıma büyük katkı yapacağını belirten Karaman, lige verilen arayı iyi değerlendirerek tekrar çıkışa geçeceklerine inandığını sözlerine ekledi.