Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'da 6 pozitif vaka
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da 1'i oyuncu 6 kişi koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lenovo Tenerife deplasmanı dönüşü oluşan semptomlar nedeniyle takıma COVID-19 testleri yapıldı.
1 oyuncunun yanı sıra, teknik ekipten 2, idari kadrodan da 3 kişide pozitif bulguya rastlandı. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi süreci başladı.
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Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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