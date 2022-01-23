Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lenovo Tenerife deplasmanı dönüşü oluşan semptomlar nedeniyle takıma COVID-19 testleri yapıldı.

1 oyuncunun yanı sıra, teknik ekipten 2, idari kadrodan da 3 kişide pozitif bulguya rastlandı. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi süreci başladı.