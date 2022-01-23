Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mario Balotelli İtalya milli takımına göz kırptı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, yükselen performansıyla İtalya milli takımına göz kırptı.
Adana Demirspor'un bu sezon ki başarısında başrolünü oynayan tecrübeli forvet İtalyan basınında kendine yer buldu.
"Türkiye'de gol atıyor Mancini kadro ya dahil ediyor." şeklinde duyurulan haberde Manci'nin yıldız futbolcuyu çok sevdiği ve Balotelli'nin artan performansından dolayı 3 yıl aranın ardından yeniden milli formayı giyebileceği kaydedildi.
Çıkan haberlerde ayrıca "Ballotelli'nin Türkiye'de yeniden doğduğu" da ifade edildi.
İtalyan futbolcu bu sezon 9 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.
Etiketler: İtalya
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