Adana Demirspor'un bu sezon ki başarısında başrolünü oynayan tecrübeli forvet İtalyan basınında kendine yer buldu.

"Türkiye'de gol atıyor Mancini kadro ya dahil ediyor." şeklinde duyurulan haberde Manci'nin yıldız futbolcuyu çok sevdiği ve Balotelli'nin artan performansından dolayı 3 yıl aranın ardından yeniden milli formayı giyebileceği kaydedildi.

Çıkan haberlerde ayrıca "Ballotelli'nin Türkiye'de yeniden doğduğu" da ifade edildi.

İtalyan futbolcu bu sezon 9 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.