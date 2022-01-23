Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp olarak sergiledikleri duruş nedeniyle bu zamana kadar hakem hatalarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıldığı belirtildi.

Sesi çok çıkanın hakkının korunduğu bir sistem istenmediği aktarıldı.

"İlk defa kazandığımız bir maçın ardından hakem kararlarına ilişkin açıklama yapma gereği duyuyoruz. Ligin yarısından fazlasının tamamlandığı bir dönemde, önümüzdeki haftalarda aleyhimize gerçekleştirilebilecek hataların artık telafisinin olmama ihtimalini düşünerek bu açıklamayı yapmayı zaruri buluyoruz. Altaş Denizlispor'la karşılaştığımız müsabakada MKE Ankaragücü lehine verilmeyen 2 adet net penaltı ve faul nedeniyle sayılmayan net bir gol, uzatma dakikalarında kazandığımız bir müsabakada maalesef önemli bir puan kaybına neden olabilirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan, öncelikli olarak hakem atamaları olmak üzere saha içindeki tüm hakem kararlarına yönelik adalet ve güven tesis etmesini bekliyoruz. MKE Ankaragücü olarak, hakem kararlarının her müsabaka özelinde takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hakem Hataları Hakkında Açıklama; pic.twitter.com/1UNEZbC4Mg — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 23, 2022

Denizlispor da hakem kararlarına tepki

Altaş Denizlispor Yönetim Kurulu da, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başından beri hakem hataları sebebiyle yaşanılanların daha önce Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkili kurullarına yazılı bir şekilde iletildiği bildirildi.

Ligde 21. haftadaki Manisa FK maçında aleyhlerine verilen penaltı kararı gibi MKE Ankaragücü maçında da hakem hatalarına maruz kaldıklarının iddia edildi.

"Altaş Denizlispor Kulübünü sahipsiz sananlar, sandıklarının doğru olmadığını bundan sonra daha sert bir şekilde görecekler. Ne yönetimimizin, ne futbolcularımızın ne de vefakar taraftarlarımızın emeklerini yedirmeyecek, haklarımızı sonuna kadar almak için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, adil yönetim dışında hiçbir istek ve beklentimiz yoktur. Fair-play ödülü almış bir kulüp olarak açıklamalarımıza, söylemlerimize dikkat ettik, TFF ve MHK kurullarına saygımızdan ödün vermedik. Ancak gelinen noktada artık tahammülümüzün kalmadığını hem kamuoyunun hem de Türk futbolunu yönetenlere tekrar hatırlatmak isteriz. Sahada verdiğimiz emeklerin hakemlerin yanlış kararlarıyla heba olmasına göz yummayacağız."

"Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz ve ödemeyeceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada bundan sonra hatalara karşı sessiz kalınmayacağı bildirildi.