Ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarından üçer puan çıkararak puanını 27'ye yükselten Göztepe, lige tutunma mücadelesinde önemli galibiyetlere imza attı.

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisini en son 2017-2018 sezonunda yakalayan Göztepe, 13. haftadan itibaren Akhisarspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'u mağlup etmişti.

Göztepe, lige verilecek aradan sonra 6 Şubat Pazar günü diğer İzmir temsilcisi Altay'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak.

[Fotoğraf: DHA]

Talat Papatya: Daha yolumuz çok uzun

Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, Medipol Başakşehir karşılaşmasında olumsuz hava şartlarının maçın önüne geçmesi beklenirken, oyuncuların performansının müsabakaya damga vurduğunu belirtti.

Papatya, haklı galibiyet serilerine bir yenisini daha ekledikleri için çok mutlu olduklarını aktardı.

"Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Marifet iltifata tabidir. Teknik-taktik açıdan her geçen gün takımı bir ileri seviyeye taşıyan hocamızın maç sonu tevazu ve asalet timsali açıklamalarından dolayı da özellikle tebrik ve teşekkür etmek isterim. Tabii ki yardımcı hocalarımızın büyük emeklerini de unutmuyoruz. Milli maç arasına keyifle giriyoruz, tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun. O yolda tüm camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."