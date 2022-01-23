Ay-yıldızlı cimnastikçiler, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi en önemli sınavlarından Dünya Şamponası, Avrupa Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nın yapılacağı 2022 yılı organizasyonları için çalışmalarına başladı.

Bolu'da bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda kampa giren ve aralarında Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, 2019 dünya şampiyonu İbrahim Çolak, 2019 dünya ikincisi Ahmet Önder ile 2020 Avrupa ikincisi Adem Asil'in de bulunduğu milli sporcular, günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, 2022 yılının kendileri açısından çok yoğun geçeceğini, bu nedenle sıkı bir çalışma temposu içine girdiklerini söyledi.

Göktekin, milli takımın kazandığı başarıların kendilerine olan güven ve beklentiyi üst seviyelere çıkardığını belirtti.

"Bizim cimnastikte kazandığımız başarı, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda çıtayı çok üste yükseltti, beklenti çok arttı. Bunu sürdürülebilir hale getirmek zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir sorumluluk yükledi. O nedenle bu kamp bizim için çok güzel oldu. Genç takımdan da bazı sporcularımız buraya katıldı."

[Fotoğraf: AA]

Ferhat Arıcan: Unvanımı korumak istiyorum

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, 2021'de hem Avrupa şampiyonlukları hem de olimpiyat madalyası alarak tarihi bir yıl geçirdiklerini dile getirdi.

Arıcan, 2021'in Türk cimnastiğinin en büyük başarılarının alındığı yıl olduğunu vurguladı.

"Bu yıl hedef yarışmalarımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nı takım olarak yine ilk 24'ün içine girerek, hatta takım olarak madalya alarak kapatmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda da yine takım olarak final yapmak istiyoruz. Bireysel olarak 2 kez üst üste kazandığım Avrupa şampiyonluğunu bu yıl tekrarlayıp, üst üste 3 kez bu başarıyı elde etmek ve şampiyonluk unvanımı korumak istiyorum. Şu ana kadar tek eksiğim olan Dünya Şampiyonası madalyamı da almak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ferhat Arıcan, en büyük hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na takım halinde katılmak olduğunu aktardı.

"Şu anda en büyük hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonaları değil, olimpiyat oyunları. İlk hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım olarak gitmek. Oraya takım halinde giderek tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. İkinci hedef de 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda aldığımdan daha fazla madalya kazanmaya çalışmak. Bunu da yapabilecek potansiyelimiz var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda daha çok madalya alacağız."

İbrahim Çolak: 2022 benim için çok daha iyi geçecek

Başarılı milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak, bu yıl takım olarak çok büyük hedefleri olduğuna vurgu yaptı.

Bu yıl katılacakları şampiyonaların neredeyse hepsinin takım yarışması olduğunu anlatan Çolak, hedeflerinin her katıldıkları müsabakada kürsü ve madalya olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İbrahim Çolak, 2021 yılında yaşadığı sakatlıklar ve iyileşme sürecinin uzun sürmesi nedeniyle iyi bir yıl geçirmediğini anlattı.

"İnşallah 2022 benim için çok daha iyi geçecek. Takımıma da elimden geldiği kadar destek vermeye çalışacağım. 2021'de Tokyo'da gerçekten çıtayı hepimiz çok yukarı çıkardık. 7 final yaptık ve 1 bronz madalya ile artık kendimizi daha çok aştık diyebilirim. 2024'te finalleri tekrar yapabileceğimizden şüphem yok ve birden fazla madalya kazanabileceğimize inanıyorum. Türk cimnastiği adına çok daha başarılı bir olimpiyat olacaktır."

Ahmet Önder: Bu yıl ülkemiz adına önemli

Ay-yıldızlı sporcu Ahmet Önder, Türk cimnastiği adına 2022'den oldukça ümitkli olduklarını ve büyük başarılar kazanmayı planladıklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Önder, önlerinde uzun bir sezon olduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

"Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiğimiz tecrübeyle bu yıl eminim Türk cimnastiği adına daha güzel bir yıl olacak. Şimdiden antrenmanlara hızla devam ediyoruz. Bu yıl ülkemiz adına önemli. Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası gibi büyük yarışmalar var. Bunların hepsi 1 yıl içinde gerçekleştirilecek. Bu yılı, kendimi kanıtlama açısından önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hedefim, bu yarışmalarda ülkeme elimden geldiğince çok fazla madalya kazandırmak."

[Fotoğraf: AA]

Milli cimnastikçi Adem Asil ise yeni sezon için takım olarak iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Takım ve bireysel olarak hedeflerimiz var. Bu yıl gerçekten çok yoğun olacak. Çok yarışma var. Umarım çok iyi çalışır ve hedefleri gerçekleştirebiliriz. Geçen olimpiyat benim için çok iyi bir tecrübeydi. Kaybettiğim madalyalara çok üzüldüm ama artık tecrübeli bir sporcu oldum. 2024 için sözümü verdim insanlara. 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda kaçırdığım madalya inşallah 2024'te Paris'te gelecek. Ona göre hazırlanıyorum."