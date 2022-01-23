Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turda Barton'u 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura çıkan Togan Tokaç, böylece kariyerinin ilk grand slam maçından galip ayrıldı.

Milli tenisçi Togan, ikinci turda dünya gençler 20 numarası Hong Konglu Coleman Wong ile karşılaşacak.