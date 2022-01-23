Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Togan Tokaç Avustralya Açık'ta ikinci turda
[Fotoğraf: AA]
Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, tek erkeklerde Çek Hynek Barton'u eleyerek ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turda Barton'u 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura çıkan Togan Tokaç, böylece kariyerinin ilk grand slam maçından galip ayrıldı.
Milli tenisçi Togan, ikinci turda dünya gençler 20 numarası Hong Konglu Coleman Wong ile karşılaşacak.
Etiketler: Avustralya
Son Haberler
- 14:46
- 14:56
- 14:34
- 14:41
- 14:10
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz