Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye iki kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolculardan Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın da sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.
"Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde, Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.
Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2022
Fenerbahçe Spor Kulübü
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 14:46
- 14:34
- 14:41
- 14:10
- 13:56
Sıradaki Haber
ABD'de buz hokeyi liginde sahaya pelüş oyuncak yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz