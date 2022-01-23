Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulguları tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi.
Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/mCkrpWkh38— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 23, 2022
Brezilyalı orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı ifade edildi.
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