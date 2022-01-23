Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de buz hokeyi liginde sahaya pelüş oyuncak yağdı
[Fotoğraf:]
ABD'de buz hokeyi sahası oyuncaklarla kaplandı. Pensilvanya eyaletinde hokey takımı The Bears, gol atınca seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları sahaya fırlattı.
Amerikan buz hokeyi liginde bir gelenek koronavirüs salgını sonrasında geri döndü.
Pensilvanya eyaletinde 'The Bears' yani 'Ayılar' takımının gol atması ile seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları ve ayıcıkları sahaya fırlatmaya başladı.
Büyük coşkunun yaşandığı salonda buz pisti bir anda yüzlerce oyuncak ile kaplandı.
Oyunculardan biri de oyuncak ayıların içine atladı. Çocuklar gibi yuvarlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yardım etkinliğinde, son olarak 2019 yılında 45 bin 650 oyuncak toplanarak dünya rekoru kırılmıştı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 14:46
- 14:34
- 14:41
- 14:10
- 13:56
Sıradaki Haber
Arap Yarımadası'nda 5 bin yıllık yol ağı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz