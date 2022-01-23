Amerikan buz hokeyi liginde bir gelenek koronavirüs salgını sonrasında geri döndü.

Pensilvanya eyaletinde 'The Bears' yani 'Ayılar' takımının gol atması ile seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları ve ayıcıkları sahaya fırlatmaya başladı.

Büyük coşkunun yaşandığı salonda buz pisti bir anda yüzlerce oyuncak ile kaplandı.

Oyunculardan biri de oyuncak ayıların içine atladı. Çocuklar gibi yuvarlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yardım etkinliğinde, son olarak 2019 yılında 45 bin 650 oyuncak toplanarak dünya rekoru kırılmıştı.

