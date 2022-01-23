Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Arap Yarımadası'ndaki kazılarda eski bir "bağlantı yol ağı" buldu.

Bu yol ağının Tunç Çağı döneminde bölgedeki çeşitli su kaynakları ile verimli toprakları birbirine bağladığı tahmin ediliyor.

Yolun çevresinde binlerce mezar bulundu

Yaklaşık beş bin yıllık yol ağına "cenaze caddeleri" adı verildi. Sebebi de kazılar sırasında yolların çevresinde binlerce mezarın bulunması.

Arkeologlar, buluntuların bölgede yaşayanların birbirine sosyal ve ekonomik olarak çok daha bağlı olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Ve bu keşfin, eski uygarlıkların nasıl yerleşik düzene geçtiklerine de ışık tutmasını bekliyor.

