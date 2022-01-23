ABD’de ilk defa 2 yıldan fazla süre önce COVID-19’un görüldüğü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından doğrulanırken, aşıyı bulan ve dünyada uygulanmasına öncülük eden ülkede virüs hala yeni varyantlar aracılığıyla yayılmaya devam ediyor.

ABD’de ilk olarak California eyaletinde, 22 Kasım 2021'de Güney Afrika'dan ABD'ye dönen ve bir hafta sonra COVID-19 testi pozitif çıkan bir yolcuda görülen Omicron varyantı, halihazırda tüm vakaların yüzde 99'undan fazlasını oluşturuyor.

Omicron, ilk tespit edilmesinden sadece bir ay sonra ABD’nin yeni COVID-19 enfeksiyonlarının yaklaşık dörtte üçünün sebebi olarak baskın tür haline geldi.

Omicron ABD'de hızla 50 eyalete dağıldı

Koronavirüsün en hızlı yayılan varyantı olduğu açıklanan Omicron'un, ortaya çıkmasından haftalar sonra, 2021 sonuna gelindiğinde ABD’nin 50 eyaletinin tamamına yayıldığı görüldü.

CDC yetkililerinin paylaştığı veriye göre, Omicron’un yayılmasının her iki üç günde bir ikiye katlandığı, Delta varyantında bu yayılmanın ancak 7 günde gerçekleşebildiği biliniyor.

Daha sonra yapılan araştırmalarla, ABD’de ilk defa Şükran günü haftasında tanımlanan Omicron’un bu tarihin daha öncesinde ülkeye yayıldığı ve baskın bir varyant haline geldiği iddia edilmişti.

COVID-19 aşılarının iki dozu yapılanların, süre aşımına bağlı olarak antikor seviyelerinin düşmesiyle Omicron’a karşı daha zayıf hale geldikleri tespiti, yetkilileri yeni varyanta karşı mücadelede 3. doz aşıları hızlı şekilde yaygınlaştırılması yönünde faaliyetlerini artırmaya itti.

Takviye aşılarının yaygınlaşmasıyla, 3. dozu yaptıranlarda antikor seviyelerinin öncesine kıyasla 25 ila 37 kat arttığı ve COVID-19'dan hastaneye yatış oranlarını düşürdüğü görüldü.

Ölümler mart ortasında 300 bini geçebilir

ABD'deki değişik üniversitelerden bilim insanlarınca oluşturulan COVID-19 Senaryo Modelleme Merkezinden 18 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Omicron dalgasında ölümlerin mart ortasında 300 bini geçebileceği tahmininde bulunuldu.

Modelleme üzerine çalışan ekibe başkanlık eden Pensilvanya Eyalet Üniversitesinden Katriona Shea, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Omicron dalgası sırasında projeksiyonların ABD’de ölümlerin 58 bin ile 305 bin tahminleri arasında değişebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre vaka sayısı 3 katına çıktı

Eski varyantlar kadar öldürücü olmasa da resmi veriler Omicron’un her gün yüz binlerce ABD’liye bulaştığını ve günlük ortalama 1600 civarında kişiyi öldürdüğünü ortaya koyuyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Aralık 2021'de, 17 milyondan fazla ABD’lide COVID-19’un Omicron varyantı tespit edildi ve 45 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Aynı veriler ışığında ABD’de geçen kış, günlük vaka sayısı yaklaşık 250 bin civarında iken bu yıl aynı dönemde vakaların yaklaşık 3 katına karşılık gelen 750 binli rakamlara ulaştığı görüldü.

Yeni varyant nedeniyle New York'ta eski görüntüler tekrar yaşandı

Koronavirüsün Omicron varyantının bulaşma hızının yüksek olması, 2020 baharında salgının merkezi olan ve sonrasında yaralarını saran New York eyaletinde tekrar test çadırlarının kurulmasına ve bu merkezler önünde uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu.

New York Belediyesi yetkilileri, test merkezlerindeki kuyruklarda insanların soğuk havada saatlerce beklemek zorunda kalması ve birçok sağlık görevlisinin yeni varyanttan etkilenmesi sonucu çareyi insanların evde kullanabileceği test kitlerini ücretsiz dağıtmakta buldu.

Resmi veriler, New York'taki yeni COVID-19 vakalarının sayısının Aralık 2021'de 20 kattan fazla arttığını ortaya koyarken, 10 gün öncesine ait göstergelere bakıldığında Omicron varyantının az da olsa hız kestiğine işaret etti.

New York Valisi Kathy Hochul da yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre o zirveyi aşıyor olabiliriz." diyerek vakaların düşüş eğilimine girdiğini ifade etmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2 yılın sonunda, etkili aşılama çalışmalarına rağmen COVID-19 ABD’de 70 milyondan fazla insana bulaştı, can kaybı da 865 bini aştı.