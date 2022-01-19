ABD'deki değişik üniversitelerden bilim insanlarınca oluşturulan COVID-19 Senaryo Modelleme Merkezine göre, Omicron dalgasında ölümlerin 300 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunuldu.

Modelleme üzerine çalışan ekibe başkanlık eden Pensilvanya Eyalet Üniversitesinden Katriona Shea, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Omicron dalgası sırasında projeksiyonların ABD’de ölümlerin 58 bin ile 305 bin tahminleri arasında değişebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Hafif atlatılıyor ancak bulaş oranı yüksek

Shea, Omicron varyantının genelde hafif atlatılan bir virüs olmasına rağmen bulaşma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Birey olarak hasta olma şansınız daha düşük olsa bile genel olarak toplumda daha fazla etki göreceksiniz" dedi.

ABD’de son haftalarda günlük ortalama ölümlerin 1700 civarında seyrettiğine işaret edilerek, modellemelerdeki tahminlerin üst sınırının gerçekleşmesi halinde ilkbaharın başlarında ABD’de COVID-19 ölümlerinin 1 milyonun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Ölümlerin dörtte üçünü "yaşlı nüfus" oluşturuyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki COVID-19 ölümlerinin dörtte üçünden fazlasını yaşlı nüfusun oluşturduğu söylendi.

Raporda, özellikle 85 yaş ve üzeri grup içinde 200 binden fazla COVID-19 ölümü olduğu bildirilerek, bu yaş grubunun ülke nüfusunun yüzde 2’sine denk geldiğine dikkat çekildi.