Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Sudan Doktorlar Birliği ve Sudan Doktorlar ve Uzman Hekimler Komitesince yapılan ortak yazılı açıklamada, "Ordu ve polis tarafından işletilen hastanelerde doktor ve sağlık personelinin çalışmaya devam etmesi, darbeci güçlerin uygulamalarının tanınmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Dernekler, bugünden itibaren 3 günlük greve gideceklerini de duyurdu.

Sudan'daki olaylar

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Birleşmiş Milletlerin 10 Ocak'ta, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi IGAD'ın ise 11 Ocak'ta siyasi krizin çözümü için başlattığı girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

Sudan’da 17 Aralık’taki askeri darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim'den bu yana gösterilerde öldürülenlerin sayısı 71'e yükseldi.