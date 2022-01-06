ABD'de Omicron varyantı çocukları vurdu
ABD genelinde dün 4 binden fazla çocuğun COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi.
Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocuklara yönelik de etkisini gösteriyor.
Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk COVID-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.
Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye
Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkati çekti.
Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna işaret edildi.
12-15 yaş için aşı izni verilmişti
Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech COVID-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.