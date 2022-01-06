Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocuklara yönelik de etkisini gösteriyor.

Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk COVID-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.

Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye

Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkati çekti.

Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna işaret edildi.

12-15 yaş için aşı izni verilmişti

Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech COVID-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.