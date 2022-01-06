Ankara, Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgede yaşayan Türk vatandaşları için tüm tedbirler alındı.

Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Ufuk Ekici, yaşananlara ilişkin detayları TRT Haber'e anlattı.

"Biz büyükelçilik olarak bu gösterileri takip ediyoruz. Kazakistan bizim için önemli; kardeş, dost ülke. Kazakistan'ın barış huzuru bizim temennimiz. En kısa zamanda bu olayların gösterilerin yatışacağına ben yürekten inanıyorum. Temenni ediyorum. Biz kazak kardeşlerimizin her zaman yanındayız."

"Vatandaşlarımızdan kalabalık yerlerden uzak kalmalarını rica ediyorum"

Kazakistan'da bulunan Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını kalabalık yerlerden uzak kalmalarını, bir ihtiyacı olması halinde büyükelçiliğimizle temas etmelerini rica ediyorum."

Büyükelçi Ekici, alınan tedbirler kapsamında zaman zaman internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşandığına dikkati çekti. Endişeye kapılmayı gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyledi.

"Ben buradan hem ülkemizde yaşayan hem burada yaşayan vatandaşlarımıza müsterih olmalarını, bizler her zaman ihtiyaç halinde 7/24 kendilerine destek olduğumuzu belirtmek istiyorum."