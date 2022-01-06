Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Ukrayna Devlet Başkanının mal varlığına el konuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mal varlığına el konulmasına karar verdi.
Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Poroşenko'nun avukatı Igor Golovan, yaptığı açıklamada, Kiev Peçersk Mahkemesinin, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulması kararı aldığını söyledi.
Golovan, kararı temyize götüreceklerini vurguladı.
Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp başsavcı ile görüşeceğini ifade etmişti.
Poroşenko, Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.
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