Tokyo safari parkında 10 yaşındaki erkek Bengal kaplanı dolaştırıldıktan sonra kafesine tekrar konuldu.

Ancak bakıcılar kilidini kontrol etmedi. Kilidi açık kalan kaplan dışarı çıkarak 20 li yaşlardaki bir bakıcının elini kopardı.

Kadın bakıcı helikopterle acilen hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kadın bakıcıyı vücudundan ısırdı. Bir erkek bakıcıyı da yaraladı.

Bu sırada kaplana tek el ateş edildi. Kaplanın akıbeti açıklanmadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olayda yönetimin rolü araştırılıyor.

Nasu Safari Parkı, özel otobüslerde ve müşterilerin kendi arabalarında zürafalar ve filler de dahil olmak üzere yaklaşık 700 hayvandan oluşan hayvanat bahçesini görmeleri için turlar sunuyor.



