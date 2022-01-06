Almanya'da aldıkları bozuk sütün kendilerini hasta ettiğini iddia eden Hindistanlı iki arkadaş, sütü iade edip şikayette bulunmak amacıyla süpermarket zinciri Kaufland'ın Magdeburg şubesine geldi.

Teklif edilen 30 euro tazminatı kabul etmeyen iki arkadaş, yaşadıkları tartışmanın ardından marketin güvenlik görevlisi tarafından ırkçı sözler eşliğinde dışarı atıldı.

Sosyal medyada tepki çekti

Güvenlik görevlisinin iterek dışarı attığı iki müşteri, görevlinin kendilerine, "Burada bizim ülkemizde yaşıyorsunuz, size tazminat vermeyeceğiz, avukata gidebilirsiniz." dediğini öne sürdü.

Söz konusu kişilerin, dışarı atılma anında cep telefonuyla yaptıklarını video kaydını sosyal medyada yayınlaması üzerine paylaşımın altına yorum yapan Kaufland yetkilileri, ırkçılık ve ayrımcılığı en güçlü şekilde kınadıklarını, üzüntü verici bu olayın incelendiğini ve bunun çözüleceğini vurguladı.

Haben das Video irritiert zur Kenntnis genommen. Kaufland ist bunt und vielfältig, genau das macht uns als Team aus. Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Rassismus & Diskriminierung verurteilen wir aufs Schärfste. Wir werden die Vorkommnisse sofort intern aufarbeiten. — Kaufland (@kaufland) January 6, 2022

Sosyal medyada yapılan yorumlarda süpermarket çalışanının sergilediği ırkçı tavır tepki çekti.