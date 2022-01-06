Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, güvensiz ortamdan ötürü Lamu bölgesinde 30 gün boyunca gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Matiangi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini açıkladı.

6 kişi öldü

Kenya polisi, hafta sonu bazı yerleşim yerlerine yapılan saldırılar sonucu 4 kişinin evinde yanarak, 1 kişinin açılan ateş, 1 kişinin de bıçaklanarak öldüğünü, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıların terör örgütü Eş-Şebab tarafından ya da arazi anlaşmazlığı üzerine bir grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Somali sınırına yakın bölgedeki Lamu'da daha önce Eş-Şebab'ın saldırıları görülmüştü.