"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye ve 7 ülkenin ardından Azerbaycan'da vizyona girdi.

Film, Azerbaycan'da izleyicisinden tam not aldı.

Azerbaycan'da Sinema Müdürü Leyli Mirzayeva, "Gösterim öncesi bize çok fazla telefon geldi. Yazıyorlar ve soruyorlardı. Filme büyük ilgi var ve hafta sonuna biletler satıldı, rezervasyonlar yapıldı.'' dedi.

TRT ortak yapımı “Kesişme; #İyiKiVarsınEren” filmiyle Eren'in kahramanlık hikayesi Bakü'deki 6 sinemada Azerbaycanlı sinemaseverlerle buluştu. pic.twitter.com/w0LK3OGugt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2022

2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatının anlatıldığı TRT ortak yapımı film, Azerbaycanlılardan da tam not aldı.

Azerbaycanlı bir seyirci film hakkında, "Film çok ilgi çekiciydi. Yaşanmış bir olay, şehide ait bir hikayesi var, o yüzden ilgimi çekmişti. Filmi tavsiye ediyorum, izlenilmesi gereken bir film.'' şeklinde konuştu.

Bir başka seyirci ise," Dikkat çekici bir filmdi, öncelikle onu söylemek istiyorum. Üzüntülü, çok etkileyici bir filmdi. Güzel bir yapıt şehitler hakkında. İster Türk şehitleri olsun isterse de bizim şehitlerimiz olsun böyle filmler daha fazla olursa iyi olur. Bu da o filmlerden biriydi.'' dedi.