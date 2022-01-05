Kazakistan'da sokaklar gergin. Akaryakıt zammı sebebiyle 2 Ocak'ta başlayan gösterilerin ardından hükümet istifa etti. Yapılan zamlar geri çekildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, zamları önlemek amacıyla akaryakıt ve gıda fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildiğini duyurdu. Ancak olaylar yatışmadı.

Göstericiler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemlerini sürdürüyor. 4 gündür devam eden gösteriler ülkenin eski başkenti Almatı'da şiddetlendi.



Protestocular valilik binasını ele geçirdi. Polis ve askeri araçlar ateşe verildi.

Protestocular kentteki Cumhurbaşkanlığı konutuna da girmeye çalıştı.

"Yüksek seviyede organize olunması dikkat çekici"

Başkent Nur Sultan ile Almatı ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların organize şekilde yapıldığına dikkat çekti, sert karşılık verileceğini söyledi.

"Holigan unsurların yüksek düzeyde organize olması dikkat çekiyor. Bu, finansal olarak desteklenen komplocuların ayrıntılı bir eylem planı hazırladıklarını kanıtlıyor."

Tokayev, Şimdiye kadar ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini de artık kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, her ne olursa olsun başkent Nur Sultan'dan ayrılmayacağını da vurguladı.

"Bu krizin üstesinden gelineceğine inancımız tamdır"

Türkiye de Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı, olayların en kısa sürede yatışması temennisinde bulundu. "Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır" açıklaması yaptı.

Kazakistan'da geçen hafta sıvılaştırılmış petrol gazının fiyatı 60 Tengeden 120 Tengeye çıkartıldı. Ülke genelinde protesto gösterileri başladı.



Hükümetin gaz fiyatını 50 Tengeye indirmesi de göstericileri durdurmaya yetmedi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilere ordu müdahalede bulundu.

