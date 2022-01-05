Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkeye ABD'den gelen 26 yaşındaki bir kişide 'Flurona' vakasına rastlandığı açıklandı.

ABD'de iki doz aşılandığı ve klinik durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın tedavisine evde devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Aralık sonunda ülkede ilk omicron varyantına rastlanmış, dün 9 kişide daha omicron varyantı olduğu duyurulmuştu.

Ülkede 228 bin 540 kişide COVID-19'a rastlanırken, ölü sayısı 8 bin olarak açıklandı.