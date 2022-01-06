ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümünde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Biden, Kongre binasındaki konuşmasında, "1 yıl önce bugün, bu kutsal mekan ve demokrasimiz saldırı altındaydı. İnsanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı" ifadesini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile demokratik düzenin yeniden sağlandığına işaret eden Biden, baskın esnasında başkanlık koltuğunda oturan Trump'a değindi.

"Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti"

Biden, Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli "eski başkan" olarak bahsettiği konuşmasında, "Tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı, bir grup kalabalık Kongreye ulaştı. Ancak onlar başarılı olamadı." dedi.

Kongre'de 6 Ocak günü, Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, "Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti." diye konuştu.

Biden, 6 Ocak'ta birçok "utanç verici" olayın gerçekleştiğine işaret ederek, "O gün görmediğimiz tek şey eski başkandı. Eski başkan o gün Beyaz Saray'da Oval Ofisin yanındaki yemek odasında oturdu ve olan biteni saatlerce televizyondan izledi. Polislerin hayatı tehlike altındaydı, milletin başkenti kuşatma altındaydı. Bunu yapanlar bir grup turist değildi, ortada silahlı bir ayaklanma vardı." diye konuştu.

Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yaymasının Kongre baskınına yol açtığını belirten Biden, "O kişi sadece eski bir başkan değildi, yenilmiş bir eski başkandı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde kameraların karşısına geçti. Biden, konuşmasında 2020 seçimlerine ilişkin Trump’a sert eleştirilerde bulundu.https://t.co/uTl27wdZ6Y pic.twitter.com/hNO550YpOO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2022

"Darbe almış egosu, demokrasimiz ve anayasamızdan daha değerliydi"

Trump'ın kendi çıkarları için birçok yalan yaydığını savunan Biden, "ABD'nin eski başkanı, 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı yaydı. Bunu yaptı çünkü, kendi çıkarlarını bu ülkenin çıkarlarından, değerlerinden ve ilkelerinden daha üstün tutuyordu. Darbe almış egosu, demokrasimiz ve anayasamızdan daha değerliydi." ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'ın kendi adalet bakanının bile seçimi kaybettiğine ve tavırlarının Cumhuriyetçi Partide tepkilere yol açtığına işaret ederek, "Şimdi, nasıl bir millet olacağımıza karar vermeliyiz. Siyasi şiddeti bir norm olarak kabul eden bir millet mi olacağız? Partizan seçim yetkililerinin sonuçları değiştirmeye çalışmasını kabul eden bir toplum mu olacağız? Yalanların gölgesinde mi yaşayacağız? Böyle bir toplum olmamıza izin vermemeliyiz." dedi.

Trump'ın 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının 6 Ocak'a yol açtığını savunan Biden, "Eski başkan ve destekçileri tarihi yeniden yazmak istiyor." diye konuştu.

"Ülkeni sadece sen kazandığında sevemezsin"

Biden, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin, son dönemde yapılan en dikkatli seçimler olduğunu ancak Trump'ın yine de sonuçları kabullenemediğini belirterek, "Ülkeni sadece sen kazandığında sevemezsin, sadece sana uygun olduğu için kurallara uyamazsın. Yalanları kucakladığında ve onlara alan açtığında vatansever olamazsın." ifadelerini kullandı.

"Demokrasiyi savunmazsak ayakta kalamaz"

Tüm dünyada demokrasinin tehdit altında olduğunu kaydeden Biden, "Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor. ABD'nin otokratlar, diktatörler ve güçlü adamlar için bir yer olduğunu öne sürüyorlar ancak bunlar bizi yansıtmıyor. Hiçbir zaman da yansıtmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, 6 Ocak'ta yaşananların bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını belirterek, "Demokrasiyi savunmazsak ayakta kalamaz." dedi.