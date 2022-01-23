Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki askeri kamplardan silah sesleri duyuldu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Vagadugu'daki Baba Sy et Sangoule Lamizana askeri kamplarından silah sesleri geldi.
Başkentin yanı sıra kuzeydeki Kaya ve Ouahigouya kentlerinden de silah sesleri geldiği öğrenildi.
Ülkede geçen haftalarda çok sayıda asker, darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Afrika
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