Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı
[Fotoğraf: AP]
Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ölü sayısı 6'ya yükseldi.
Yetkililerin açıklamasına göre, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 6'ya çıktı.
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
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