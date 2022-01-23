Irak Elektrik Bakanlığından, elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, İran'dan Irak'a ithal edilen gazı taşıyan 4 ayrı boru hattı hizmet dışı bırakıldı; İran'dan gelen günlük 50 milyon metreküp gaz miktarı 8,5 milyon metreküpe düştü.

Elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni de ulusal gaz oranındaki yaklaşık yüzde 50'lik azalma.

İran, biriken borçlar nedeniyle boru hattını gaz geçişine kapattı

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'ın bu ülkeye olan birikmiş borçlarından dolayı boru hatlarını gaz geçişine kapattığını söyledi.

Sözcü, Maliye Bakanlığına çağrı yaparak, İran'a olan gaz borcunun ödenmesini istedi.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra, Kerkük, Diyala, Necef, Kerbela, Kadisiye, Musenna ve Babil gibi vilayetlerde 2 gündür uzun saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Soğuk hava şartlarıyla beraber elektrik kesintileri, Iraklıların günlük yaşantısını olumsuz etkiliyor.