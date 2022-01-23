Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'dan oyun kurucu takviyesi
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek ekibi Igokea'dan transfer dilen 30 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Markel Starks, 2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Yalova Group Belediyespor'da forma giymişti.
Fenerbahçe Beko'ya hoş geldin Markel Starks!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 23, 2022
https://t.co/ONdNoavAky pic.twitter.com/W5c7aq2GVa
Etiketler: Basketbol Transfer Haberleri Fenerbahçe
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