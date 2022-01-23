Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek ekibi Igokea'dan transfer dilen 30 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Markel Starks, 2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Yalova Group Belediyespor'da forma giymişti.