Milli atletler Kayhan Özer ve Mikdat Sevler sezonu Lyon'da açtı
Salon sezonundaki ilk yarışmalarına Fransa'nın Lyon kentinde çıkan milli sprinterler Kayhan Özer ve Mikdat Sevler, kategorilerinde üçüncü oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Kayhan Özer ve Mikdat Sevler, Stephane Diagana Atletizm Salonu'nda yapılan Elit Salon Yarışması'nda mücadele etti. 2022'deki ilk yarışmalarına çıkan milli atletler, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.
Balkan salon şampiyonu Kayhan, seçmede 6.77 koştuğu 60 metrenin finalinde 6.71'lik derecesiyle üçüncü oldu. Yarışı Fildişi Sahili'nden Arthur Cisse 6.66 ile kazandı.
60 metre engellide ise Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler sahne aldı. 24. doğum gününde yarışan Mikdat, seçmede 7.96 ile serisini üçüncü bitirerek finale kaldı. Milli atlet, finalde 7.88'lik derecesiyle yarışını üçüncü sırada noktaladı.
Milli atletimiz Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler Lyon Salon GP'sinde 60 metre engellide üçüncü olurken, milli atletimiz Balkan Salon şampiyonu Kayhan Özer ise 60 metrede üçüncülük elde etti https://t.co/ptUXxu895t pic.twitter.com/qHTV30zy0Q— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) January 22, 2022
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