Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü arasında bugün saat 13.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta müsabakası, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Hatayspor-Fenerbahçe maçı da ertelendi

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hatayspor-Fenerbahçe maçı yarına ertelendi.

"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında bugün deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı müsabaka, etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelendi. İki takım idarecileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda olumsuz saha ve hava koşullarından dolayı ertelenen bu mücadelenin 24 Ocak Pazartesi günü oynanmasına karar verildi. Aynı sahada oynanması planlanan karşılaşmanın İl Temsilciliği ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde farklı bir sahaya alınması da gündemdedir."