Malatya'dan 1 puanla dönen Beşiktaş’ta moraller bozuldu. Siyah beyazlılar, maçın 84. dakikasında gelen gol sonrasında 1 puana razı oldu.

44. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Josef De Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Lige verilen arada tedavi olacak Brezilyalı oyuncunun sonrasında da takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Beşiktaş, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları elde edemiyor.

12 dış saha karşılaşmasına çıkan siyah beyazlı ekip 2 kez kazanabildi. Beşiktaş bu süreçte 5 mağlubiyet, 5'te beraberlik yaşadı.

Siyah beyazlılar, lige verilen arada İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya’da kamp yapacak.

Teknik heyet, 5 günlük kampı iyi geçirerek Fraport Tav Antalyaspor maçıyla birlikte lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.