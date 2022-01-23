Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Ahmed Hassan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 üstünlük kuran İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Konya temsilcisi, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Medipol Başakşehir maçı ertelenen İttifak Holding Konyaspor, bu akşam Galatasaray'la karşılaşacak lider Trabzonspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor.

İttifak Holding Konyaspor'da kaleci Sehic 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Konya temsilcisinin tek golünü atan Ahmed Hassan bu sezon 4. golüne ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Altay 16 maçtır kazanamıyor

Ligde üst üste 8. yenilgisini alan Altay, 7. haftadaki Beşiktaş maçından sonra galip gelemediği 16 karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip haftayı maç fazlası ve 18 puanla 19. sırada tamamladı.

Altay'da bu sezon 4. kez sarı kart gören Ceyhun Gülselam ile kırmızı kartla cezalandırılan Cesar Pinares cezaları nedeniyle 6 Şubat Pazar günkü Göztepe derbisinde forma giymeyecek.

[Fotoğraf: DHA]

Ahmet Çalık yine unutulmadı

Karşılaşmanın 6. dakikasında Altaylı taraftarlar tezahüratlarla trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu Ahmet Çalık'ı andı.

Müsabakanın durduğu sırada da futbolcular da alkışlarla Ahmet Çalık'ı yad etti. İttifak Holding Konyasporlu futbolcular attıkları golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını göstererek gol sevinci yaşadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Altaylı futbolseverlerden kareografi

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış günü hava şartları nedeniyle hazırladıkları kareografiyi sergileyemeyen Altaylı taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Tahsin, Mustafa Necati, Fahrettin Altay ve Vasıf Çınar'ın resimleri olan ve "Kuvayı Milliye'nin kulübü Altay" yazılı dev pankartı açtı.

Müsabaka sırasında da futbolculuk döneminde Mustafa Denizli'nin omuzlara alındığı bir fotoğrafın resmi ile "Teşekkürler Mustafa Denizli" yazısı açıldı.

Altaylı futbolseverler son olarak da takımın 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine kadar katkı veren isimler İhsan Furkan Deniz, İbrahim Akın, Murat Uluç ve Marco Paixao'nun resimlerini sergiledi. Müsabakayı 3643 kişi takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 13. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Soner Dikmen'in kaleye doğru gönderdiği top yandan dışarı gitti.

31. dakikada sol kanatta ceza sahası dışı çapraz pozisyonda topla buluşan Bytqi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Pinares'in şutunda top, kaleci Sehic'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Ahmed Rayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere attı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

GOL - 66. dakikada Bytyqi'nin kaleye göndermek istediği topa Pinares'in elle müdahale ettiğine karar veren hakem Abdulkadir Bitigen, Pinares'i sarı kartla cezalandırdı. İlk sarı kartını 19. dakikada gören Pinares, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun dışarıda olduğuna hükmeden Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, topu filelere gönderdi. 0-1

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

85. dakikada sol kanattan Ahmed Hassan'ın şutunda top direğe çarpıp yandan auta çıktı.

Müsabaka İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça (Dk. 90+1 Özgür Özkaya), Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Ceyhun Gülselam (Dk. 73 Deniz Kadah), Rodriguez (Dk. 61 Thiam), Pinares, Ahmed Rayan (Dk. 73 Bamba)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün), Adil Demirbağ (Dk. 29 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 64 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan

Gol: Dk. 68 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Pinares (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 53 Kappel (Altay), Dk. 82 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)

Mert Nobre: Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi

Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Nobre, kendileri için 3 puanın çok önemli olduğunu kaydetti.

"Ama maalesef 1 kırmızı kart ve 1 penaltı her şeyi değiştirdi. 65. dakikaya kadar iyi oynadık. Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi. Şimdi bir milli ara var. İnşallah bu arada daha iyi olacağız. Takımın başında üçüncü maçım ve bugün daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah diğer maçımızda ilk galibiyetimi almak istiyorum."

İlhan Palut: Ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldık

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldık." dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir müsabakanın geride kaldığını söyledi.

Palut, Altay'ın bulunduğu konum gereği bir reaksiyon ortaya koyduğunu, seyircisinin de güzel bir destek verdiğini belirtti.

"İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamamamız maçı gerçekten zor bir hale getirdi. Ama ikinci yarıyla beraber yere daha sağlam basan, daha etkili ataklar geliştiren bir Konyaspor vardı sahada. Bunları yaparken de rakibe pozisyon vermedik. Penaltı ve kırmızı kartın aynı anda olması ve buradan skoru bulmamız maçın devamını bizim adımıza kolaylaştırdı. Ondan sonraki süreçte belki skoru artırabilirdik, daha dikkatli olmalıydık. Bugün rotasyon anlamında elimiz çok güçlü değildi. Oyundan düşen bazı oyuncularda ısrar etmek durumunda kaldık. Ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldık."

Palut, Altaylı taraftarlara 6. dakikada merhum Ahmet Çalık'a karşı yaptıkları jestten dolayı teşekkür etti.

Musa Çağıran'ın stoper olarak forma giymesinin sorulması üzerine Palut, "Stoper eksiğimiz var maalesef. Antrenmanlarda birilerini sürekli deniyoruz. Bu bazen Barış oluyor, bazen Musa oluyor." dedi.

Palut, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Adil Demirbağ'ın ayak bileğinde bir sorun olduğunu ve bileğinin şiştiğini belirtti.

"Artık yabancı kuralını konuşmaya gerek yok. Devre arasında kayıplarımız oldu. Bir oyuncu tercihinden dolayı iki elimizde olmayan nedenlerden dolayı, Allah rahmet eylesin. Biraz zorlanıyoruz ama bizim görevimiz sadece hazır kadroları yönetmek değil, takım içinden oyuncuların gelişimine de imza atmak. Kadromuza Türk oyuncu katmak için arayışlarımız devam ediyor. Bütün takımlar Türk oyuncuların ne kadar değerli olduğunu bilip, görev vermiyor olmasalar da ellerinden çıkartmak istemiyorlar."

Özgür Ekmekçioğlu'ndan hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki

Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, aleyhlerine verilen penaltıda Cesa Pinares'in sırtının topa dönük olduğunu savunarak, pozisyonun penaltı olmadığını iddia etti.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 35. dakikada gole giden Kappel’e yapılan bariz faulü vermediğini belirtti. Ekmekçioğlu, takdir haklarının tamamını rakipten yana kullandığını ileri sürdü.

"Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden Gözlemci Galip Bitigen’in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen’in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu. Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübü’ne ve spor camiasına anlatması lazım. Pinares’in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır."

Ekmekçioğlu, Altay’ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığını iddia etti.

"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Marco Paiaxo'nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail Karayel’e kırmızı kart gösterip, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi’ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üste geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik."