Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, milli oyuncu kiralanan evde 10 gün karantinaya alındı.

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç için bu ülkeye giden A Milli Takımı'mızın oyuncusu Alper Arabacı, yapılan COVID-19 testi pozitif çıkması nedeniyle kendisi için kiralanan evde 10 gün boyunca konaklayacak. Türkiye'ye geri getirecek olan ambulans uçağa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileri tarafından izin verilmemesi nedeniyle bu ülkede kalan oyuncumuzun, yasal izolasyon süresi 31 Ocak'ta dolacak."

Sağlık durumu iyi olan milli oyuncu, 27 Ocak'ta yapılacak hızlı test sonucunun negatif çıkması halinde daha erken tarihte Türkiye'ye dönebilecek.

Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileyen THF, milli oyuncunun bir an önce Türkiye'ye dönüşü için tüm çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.