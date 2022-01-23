Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artıyor. Çok sayıda il beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı.

Aksaray

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmişti"

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 5 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Denizli

Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin, yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir

Eskişehir'de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bilecik

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" denildi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini söyledi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını belirten Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele, 5 gün idari izin verildiği aç

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi.

Bu nedenle birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.