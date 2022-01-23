Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de engelli ve hamile çalışanlara 1 gün idari izin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır" denildi.
Etiketler: Eskişehir Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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