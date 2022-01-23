Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadını AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA ]
Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadının yardımına AFAD ekipleri koştu. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Zorkun Yaylası yolundaki Seyir Tepesi mevkisinde bir kadının darbedilip uçuruma atıldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kadın, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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