Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan 12 araç kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki bölgelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu.
Ekipler, Arslanköy, Kurudere, Güzelyayla, Kepirli, Soğucak ve Ayvagediği mahallerinde bazı araçların kar nedeniyle ilerleyemediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgelere ulaşan ekipler, 12 araçta mahsur kalanları kurtardı.
İlçenin yüksek kesimlerinde yol açma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Kar Yağışı Hava Durumu
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