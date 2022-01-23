Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te engelli ve hamile çalışanlara 2 gün idari izin verildi
[Fotoğraf: AA ]
Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Bilecik Kar Yağışı
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