Sason İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, Altıdere köyünde rahatsızlanan Şebo Babat için 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İlçe Özel İdare ekiplerinin seferber olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmayla ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta olan köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydeden Yıldız, yolu açtıktan sonra sağlık ekiplerinin hastayı Sason Devlet Hastanesine yetiştirdiğini bildirdi.

Babat'ın oğlu Ferhan Babat da babasının yaklaşık 20 gün önce yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle sık sık rahatsızlandığını söyledi.

Hastanede müdahale edilen babasının durumunun iyi olduğunu aktaran Babat, Özel İdare ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.